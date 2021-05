Watch all of your local KWTX News live and available on replay.

Live News available:

M-F - 4:30a – 7a; 12p-12:30p; 5p-5:30p; 6p-6:30p; 10p-10:35p

SAT - 8a-9a; 6p-6:30p; 10p-10:30p

SUN - 7a-8a, 5:30-6p, 10p-10:30p