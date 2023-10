WACO, Texas (KWTX) - We’re getting you ready for the Halloween weekend with 10 things to do in Central Texas!

1. Dia de los Muertos Waco Parade & Festival

2. Killeen Free Fall Festival

3. Baylor Homecoming Parade

4. Cops and Kids Halloween Drive-Thru

5. Downtown Belton’s Candy Trail

6. AutumnFest Hillsboro

7. Pumpkin Festival 2023 - Western Belle Farm

8. The Robinson Family Farm Pumpkin Fest

9. Spooky Stories

10. Dr. Pepper Paranormal Experience

Copyright 2023 KWTX. All rights reserved.